Molly Sandén tog hem flest Grammisar

Molly Sandén blev Grammisgalans stora vinnare. Hon var nominerad i fem kategorier och tog hem tre, bland annat för årets artist och årets album. Ingen Grammis till Lasse Stefanz i år.

Molly Sandén tackade också sin publik och dem som stöttat henne.

– Det här är vårt pris, fan vad fett! avslutade hon glädjestrålande.

Benjamin Ingrosso inledde kvällen på Annexet i Stockholm och framförde nya singeln "The dirt". Han var även nominerad i kategorin årets pop, som Molly Sandén strax därefter tog hem. Hon var också nominerad i ytterligare fyra kategorier: årets album, årets artist, årets låt och årets textförfattare.

17-årige rapparen Einár var nominerad i fyra kategorier: årets artist, årets nykomling, årets låt och årets hiphop. Artisten själv dök inte upp på själva galan, han hade fått "oväntade förhinder". Han fick ändå två Grammisar, för årets nykomling och årets hiphop.

Håkan Hellströms album "Illusioner", som är inspelat med Göteborgs symfoniorkester, tog hem en Grammis i visa/singer-songwriter-kategorin, mot bland andra Anna Ternheim och Annika Norlin. Att Einár inte var närvarande och att Avicii som gick bort 2018 fick flera priser bidrog till att galan fick ett visst stråk av sorgsenhet.

Årets textförfattare blev Erik Lundin, som öppnade upp om sitt privatliv.

– Det har varit en tuff start på det här året och ett lika tufft avslut på förra, sade Erik Lundin och nämnde ett antal nära personer som gått bort.

Duett med pappa

Amie Bramme Sey och Rennie Mirro var kvällens värdar och de blandade skämt om Sarah Klangs kärleksliv med brandtal mot bilden av hiphopens skadliga inverkan på ungdomen. Den kanske mest oväntade av gästartisterna under kvällen var Mirros egen pappa – bluesmusikern Eric Bibb.

– Låt mig få presentera, nominerad till en amerikansk Grammy, min pappa, sade Mirro.

Far och son tog ton tillsammans i "With my maker I am one" till publikens jubel.

Avicii prisades

Tim "Avicii" Bergling tilldelades i fjol Grammisgalans hederspris postumt. I år var det Aviciis album "Tim", som gavs ut postumt 2019, som tar hem kategorin årets elektro/dans.

Aviciis pappa Klas Bergling var på plats för att ta emot priset, tillsammans med dem som slutfört och producerat albumet. Låtskrivaren Carl Falk fick hålla tacktalet.

– Nu när vi står här och tittar ut över er och jag vet att utbrändhet, oro stress och ångest är en så stor del av det vi alla jobbar med är det så lätt att låtsas vara stark. Men våga visa svaghet, våga prata om det och ta hand om varandra, sade han.

Hedrade Marie Fredriksson

Candlemass var nyligen nominerade på amerikanska motsvarigheten, Grammy Awards i Los Angeles. Därifrån gick de lottlösa, men nu fick de revansch och tilldelades en svensk Grammis i kategorin årets hårdrock/metal för albumet "The door to doom".

Under kvällen hedrades Marie Fredriksson, som gick bort i december i fjol, bland annat med ett framförande av hennes låt "Tro". Roxette tilldelades även årets hederspris.

Några artister från nordöstra Skåne var nominerade, men grammisen uteblev för Lasse Stefanz, som var nominerade i kategorin Årets dansband, för Henok Achido, som var nominerad i Årets album, och Årets textförfattare samt för Jenny Wilson, som var nominerad i Årets alternativa pop och Årets producent.

