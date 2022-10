Monarkin är tråden i det brittiska samhällets lapptäcke

En konstnär målar en bild av Elizabeth II på plats under The Long Walk i Windsor, måndag den 19 september, dagen då hon begravdes.

En konstnär målar en bild av Elizabeth II på plats under The Long Walk i Windsor, måndag den 19 september, dagen då hon begravdes. Foto: Carl de Souza

Drottningen dör några dagar innan jag anländer till London. I Malmö lyckades vi slå på den internationella radiokanalen BBC World Service när vi fick dödsbudet, i samma stund som ”God Save the Queen” spelades.

Operation London Bridge, den halvhemliga plan som i decennier legat redo att reglera vad som händer härnäst in i minsta detalj, sätts i verket. Det finns protokoll och regler för allt, och beredskapsplaner för alla tänkbara scenarion som har med drottningens död att göra. Min dotter, född och uppvuxen i London och bortskämd med formationsflygningar på sin födelsedag som ofta sammanfaller med den dag då drottningen firade sin, låter sig inte imponeras.

I ett land utan en skriven grundlag som i stället styrs av praxis, parlamentsstiftade lagar och domstolsavgöranden är traditioner viktiga i upprätthållandet av normalitet. Regeringen är monarkens, det är monarken som bjuder in partiledare att forma regeringar, det är monarken som tar emot premiärministrar för audienser på tumanhand en gång i veckan. Vad de talar om vet vi inte. Dagen efter drottningens död berättar Theresa May för sina parlamentsledamöteskollegor i underhuset att när hon var premiärminister var mötena med drottningen de enda hon kunde vara helt säker på inte skulle läcka till pressen.

Den brittiske monarken bär sina regalier regelbundet, hen leder både den anglikanska kyrkan och armén, HM för Her eller His Majesty är prefix för allt från fängelser till det brittiska skatteverket. Många britter hävdar att kungahuset inte har någon makt i praktiken – att allt handlar om upprätthållandet av traditioner, som dessutom lockar till sig turistinkomster varje år. Jag skulle snarare hävda att monarkin är den dekorativa tråden i det lapptäcke som är det brittiska samhället: den håller delvis ihop olika institutioner, men en av dess främsta uppgifter är att döljer skavanker och oklarheter med pompa och ståt samtidigt som den upprätthåller ojämlikhet och klassamhället.

Hur förklarar man denna folkliga uppslutning, denna sorg, denna kö? Hur kommer det sig att så många rördes till tårar av ett besked om att en 96-årig människa som mot bättre vetande arbetat hårt in i det sista, inte längre var vid liv? Och hur troligt är det att monarkin överlever Charles?

Ett sätt att försöka förstå är att fråga kön, denna mångtusenhövdade best som snabbt fick specialanpassade väderprognoser på nyhetssändningar och en livekanal på YouTube. Forskare från University of Essex gav sig dit med en enkät, som visade på känslor av tacksamhet snarare än sorg. Andra var där för att vara del av ett historiskt ögonblick, och ytterligare några för att få känna sig som en del av ett större sammanhang.

Det sistnämnda är något många har längtat efter under pandemin. Kön gick via en 500 meter lång mur utanför sjukhuset St Thomas’s Hospitals som täcks av hundratusentals röda hjärtan för att hedra pandemins offer. Två och ett halvt år efter pandemins utbrott, år då många britter behövt ta farväl av nära och kära på avstånd, och gå på digitala begravningar under de hårda restriktioner som rådde, erbjuder drottningens död en möjlighet att sörja offentligt, tillsammans.