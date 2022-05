Album: Part two

Sommarbrisen gör sig bäst med Moonica Mac i lurarna. Hennes tankar blir till ord och av känslorna blir det toner och melodier. Även om Lisa Brolander, som hon heter, oftast karaktäriseras av känslan av vemod och förtröstan innehåller just det vemodet något otroligt vackert. Hon kan nästan beskrivas som vår nutida Monica Zetterlund med sin kraftfulla röst. Med sitt växande artisteri och få år på musikscenen har hon inte bara visat fler sidor av sig själv, utan hon har också blivit ett större namn i Sverige – med all rätt. Precis som i debutalbumet är Part two något som berör. De blottande stunderna varvas med betraktelser och kärleken till hemorten, som i låten ”Dalarna”. På ett musikaliskt plan har vi något att se fram emot.