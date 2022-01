Norlins popessäer tröstar och känner in

Annika Norlin fångar in frågor och tankar om mörker, ångest, drömmar, mentor- och utanförskap och barndomens vänner i nya albumet ”Mentor”.

Foto: Viktor Sjödin

Tidigare har vi hört Annika Norlin på svenska, som Säkert!, och på engelska, som Hello Saferide. När hon, inför releasen av nya soloalbumet ”Mentor”, bestämde sig för att varva språken valde hon till slut att göra det under eget namn, istället för att blanda in ytterligare ett alias i leken. För att inte göra saker och ting mer komplicerade.