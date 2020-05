Norsk skidkung tar plats som programledare

Foto: TV4

Säsong två av tävlingsprogrammet "Sverige mot Norge" får två skidlegendarer som programledare. Vid Gunde Svans sida kommer den norske skidåkaren Petter Northug att ta plats och tillsammans ska de leda idrottsstjärnor genom lagtävlingar, individuella stafetter och dueller.

Så sent som i februari var Petter Northug en del av det norska laget som vann mot svenskarna i den första säsongen av "Sverige mot Norge".

"Det sitter i ryggmärgen att sticka till och reta upp svenskarna, så det blir spännande att se om jag klarar av att hålla mig i skinnet när jag ska samarbeta med Sveriges största skidlegendar om programledarrollen", säger Petter Northug i ett pressmeddelande.

”Sverige mot Norge” sänds i vinter på TV4, TV4 Play och C More. Programmet sänds även på norska TV2 under namnet "Landskampen".