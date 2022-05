Den forne One Direction-medlemmen Harry Styles är tillbaka med sitt tredje soloalbum och uppföljaren till ”Fine line” från 2019. ”Harry’s house” är en ambitiös skiva, 13 spår lång och med lekande, ofta optimistiska ljudbilder. Funkrytmer, synthar och 80-talsvibbar, varav det sistnämnda hörs tydligt i till exempel hitsingeln ”As it was”.

Särskilt mycket kvar av de mer smäktande One Direction-sounden är det alltså inte. Men, hur snygg produktionen än må vara så fastnar det dansanta och lekfulla aldrig riktigt. Först när de melankoliska melodierna vävs in hittar Styles hem på allvar, som i ”Love of my life” och ”Little Freak”. Och så har vi förstås de skevande, bastunga guldkornen, ”Daylight”, ”Keep driving”, ”och Satellite. Fin upphämtning.