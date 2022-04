Det var fyra år sedan den amerikanska rapparen Pusha T släppte sitt kritikerrosade tredje studioalbum ”Daytona”. I uppföljaren ”It’s almost dry” fortsätter han mycket i sin klassiska stil, som utmärks av en mörk antoning, med kvicka bars över bastunga beats. Han berättar om sin livsstil med knarklangande och kriminalitet. Det är toppar och dalar, en hel del skryt, men också en hel del ånger. Pusha T gör modern musik för människor som älskar old school hiphop. Hans fokus har alltid varit kvalitet i text och leverans. Men trots att hans musik påminner om det förflutna visar han en ny lekfull sida i “It’s almost dry”. Låtar som “Neck & wrist” och “Scrape it off” bevisar att Pusha T kan vara mer lättsam utan att tappa sin råa utstrålning.