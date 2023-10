"Only murders in the building" får ny säsong

Tv • Publicerad tisdag 21:29

Serien fortsätter med en fjärde säsong. Arkivbild. Foto: Chris Pizzello/AP/TT Komediserien "Only murders in the building" får en fjärde säsong, skriver Variety. Enligt tidningen kom nyheten samma dag som plattformen Hulu släppte sista avsnittet på tredje säsongen. Serien, som visas i Sverige på Disney+, har Steve Martin, Martin Short och Selena Gomez i huvudrollerna och kretsar kring några grannar som tillsammans löser mordfall efter att ha hittat ett gemensamt intresse för true crime-podcasts.

TT