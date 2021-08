Det första jag lade märke till var tröjan. En sådan där urtvättad t-shirt med en stor blaffa till motiv framtill. Och det var själva bilden, en välbekant logga, som fångade mitt intresse. Som gjorde mig uppmärksam. Andra fotgängare som passerade övergångsstället vid Plattan var inte lika imponerade. I alla fall inte så att de visade något. Men för mig var skivbolaget Motowns skivetikett, för det var den som prydde tröjan, närmast ikonisk. Som Sun eller Apple eller Def Jam. Motown var ju hem för artister som Stevie Wonder, Diana Ross, Marvin Gaye och alla de där pojkbanden med Temptations och Miracles i spetsen. 60-talets vassaste, snyggaste dansmusik.

Det här var någon gång i samma veva som han slagit igenom med dunder och brak med debutromanen ”Jack”. Jag var en av alla dem som drogs in i den förbjudna värld han gläntade på dörren till. Boken var en slags räddaren i nöden under ett sommarlov i exil. Medan övriga i familjen kastade sig från sommarvarma klippor i de salta böljorna låg jag i min turistsäng och sträckläste.

Jag hade inte varit speciellt imponerad av debutplattan. Som jag visserligen lyssnat på på bibblan. Det här var ju innan streamingtjänster, då man fick spara många veckopengar för att kunna köpa en lp. Det blev ett album i kvartalet. Men Lundell kvalade inte in i min snålt tilltagna skivsamling som mest bestod av Stones och Beatles. Jag blommade sent i fallet med Lundell.

Ändå var det just musiken som var den självklara ingången till killen med Motown-tröjan i mitt fall. Och fortfarande är. När jag läser Vardagar-sviten är det framför allt brottstycken om musik som fascinerar. Inte minst hans utsökta smak är intressant.

Med den tredje plattan, ”Natten hade varit mild och öm”, fattade jag grejen. Liveplatta med Mats ”Malla” Ronander som Lundells parhäst. Polletten trillade ner. Plattan var inspelad under den turné som jag och Jan-Olov bevistat. Låten som fångade mitt intresse var ”Route 66”. En cover på Bobby Troups 40-talslåt som alla från Nat King Cole till Stones och Them spelat in. Grejen var att den mer än lovligt kluriga texten till låten, som beskriver en bilfärd förbi amerikanska orter utmed väg 66, finns på innerkonvolutet till lp:n. Lundell var förstås inblandad i valet av låt även om Malla sjöng. Jag är inte säker på om han och gänget hade fullständig koll på alla orterna i texten, men den rätade ut en hel del frågetecken i min lilla värld. Det här var ju långt före Google och många gånger hade man bara det egna örat att förlita sig på.