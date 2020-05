Piratenpriset till författare Lina Wolff

Foto: Andreas Hillergren/TT

För ett "unikt och modigt" författarskap som på kort tid vunnit kritikernas hjärtan – så lyder juryns val av årets mottagare av Piratenpriset, författaren Lina Wolff.

Hon debuterade 2009 med sin novellsamling "Många människor dör som du". 2016 tilldelades hon Augustpriset.

Årets Piratenpris tillkännagavs under ovanliga former i Vollsjö – med anledning av coronaviruset avslöjades årets pristagare utan närvaro av publik eller medier. Planen är dock att som vanligt dela ut priset den 13 juli i Kivik under Piratendagen, enligt ett pressmeddelande från Fritiof Nilsson Piraten-sällskapet.

Piratenpriset har delats ut sedan 1989 och i år har prissumman höjts till 150 000 kronor.

Sällskapet, som står bakom priset, bildades 1982 med förhoppningar om att rädda författaren Fritiof Nilssons barndomshem. Protesterna gav dessvärre aldrig resultat, en tidig sommarmorgon 1983 revs stationshuset.

Enligt egen utsago är föreningen i dag Sveriges största litterära personsällskap med cirka 3 500 medlemmar.

Fakta Fakta: Piratenpriset Fritiof Nilsson Piraten (1895-1972) var advokat och författare. Han debuterade med "Bombi Bitt och jag" 1932. Piratenpriset har delats ut sedan 1989 till kulturpersonligheter som har verkat i Fritiof Nilsson Piratens anda. Bland pristagarna finns Lars Molin, Viveca Lärn, Kristina Lugn och Gösta Ekman. Det delas ut årligen och består i år av 150 000 kronor. Pristagaren tillkännages vid det gamla pumphuset i Vollsjö i Skåne. I år kommer själva priset ske i samband med Piratendagen på Kivik i juli. Fritiof Nilsson Piraten-Sällskapet bildades 1982 med förhoppningar om att rädda författaren Fritiof Nilsson Piratens barndomshem. Sällskapet arbetar för att främja intresset och forskning kring författaren. Källa: Fritiof Nilsson Piraten Sällskapet Visa mer...