Rocklegendaren Little Richard är död

Foto: Marta Myskova/AP/TT

Rockmusikern Little Richard är död, det bekräftar hans son Danny Penniman för tidningen Rolling Stone.

Little Richard anses vara en av förgrundsgestalterna inom rock 'n' roll och slog igenom stort med låten "Tutti frutti" 1956. Hans musik har influerat många musiker, exempelvis berättade Elton John för Rolling Stone 1973 att Little Richard var en av hans stora förebilder.

Han föddes som Richard Penniman 1932 i Macon, Georgia i USA. Som 14-åring upptäcktes han av gospelmusikern Sister Rosetta Tharpe, hon bjöd in honom att vara förband innan hennes framträdanden. Men hans första inspelningar under sent 1940-tal på skivbolaget RCA sålde dåligt. Genombrottet kom 1955 när han bytte till Specialty Records.

Han hade en lång rad hits som "Long tall Sally", "Rip it up" och "Lucille" 1957. Hans sista stora hit var "Good golly miss Molly" 1958, efter den hamnade han aldrig mer på topp 10 på topplistan i USA. Men hans låtar spelades in av bland andra The Beatles

Musikjournalisten Anna Charlotta Gunnarsson beskriver Little Richard som otroligt inflytelserik och mäktig.

– Han har verkligen varit jätteviktig när det gäller vad man kan skriva texter om. Han har varit ganska explicit tidigt när det gäller sex och relationer som bryter normer, säger hon till TT.

Gunnarsson lyfter även Little Richards sätt att bete sig på scen, hur han var teatralisk och fåfäng.

– Det känns som att sådana som Prince har tagit efter, och hiphop-kulturen är väldigt präglad av honom.

Stefan Wermelin, musikjournalist och producent, säger att Little Richard gjorde att en vit publik lyssnade på en musik som kom från gospel och rhythm and blues.

– Chuck Berry var smart nog att skriva svarta låtar för en vit publik. Men Little Richard är grundstommen för hur den musiken exploderade.

Little Richard var speciell och stod för ett särskilt kraftigt, skränigt uttryck, säger Stefan Wermelin.

– Den här "ta i-effekten" som Little Richard hade, det var ingen som uppnådde det eftersom han var så väldigt speciell.

Vissa av hans låtar var alldeles för vulgära, bland annat den stora hiten "Tutti frutti", som skrevs om av en sekreterare till honom, berättar Wermelin.

Little Richard lade musiken på hyllan för gott 2013. Hans son Danny Penniman säger till Rolling Stone att det fortfarande är oklart vad fadern dog av.

Little Richard blev 87 år.