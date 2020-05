Rolling Stones sänder specialshow på Youtube

Foto: Chris Pizzello/Invision/AP

Rockbandet Rolling Stones lanserar Youtube-showen "Extra licks", en sexdelad serie som ska innehålla konsertfilmer från deras karriär.

Det blir första gången som materialet görs tillgängligt digitalt och enligt flera amerikanska medier handlar det bland annat om konserter från "Voodo lounge"-turnén från 1994 och "Ole!"-turnén från 2016.

Bandet släppte nyligen låten "Living in a ghost town", deras första nya egenskrivna på åtta år, och deltog också i Lady Gagas livekonsert "One world: Together at home".

Det första avsnittet av "Extra licks" görs tillgängligt på bandets officiella Youtubekanal 3 maj.