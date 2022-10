Ruskigt spännande om urban exploration i Anders de la Mottes ”Bortbytaren”

Med ”Bortbytaren” startar de la Motte en ny serie där den egensinniga kriminalinspektören Leonore Asker står i centrum. Under ett maktspel inom Skånepolisen blir hon omplacerad till Avdelningen för förlorade själar, en enhet för de mer svårplacerade poliserna i distriktet. Där dras hon in i ett fall där någon placerar ut kusliga händelser i ett modelljärnvägslandskap, händelser som har att göra med ett antal profilerade försvinnanden under de senaste åren.