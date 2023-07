Sjöjungfru sprider skräck i skärgården

Njutningsfullt att återvända

Musikens betydelse

En annan sak som John Ajvide Lindqvist älskar och använder frekvent i sina böcker är popmusik och referenser till den. Huvudpersonen Johannes peppar sig själv med Band Aids "Do they know it's Christmas" för att våga möta den både skrämmande och djupt fascinerande sjöjungfrun. Hela kompisgänget peppar för tv-sändningen av Live Aid-galan. Faktum är att handlingen förlades till sommaren 1985 för att han skulle kunna ta med Live Aid i handlingen.