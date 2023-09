Skrev om Foodorabud – skildrar nu slavdrivare

Det var under coronapandemin som den frilansande kulturskribenten och författaren Anders Teglund såg sig nödgad att bli cykelbud, när hans egen bransch krisade. Han skrev boken "Cykelbudet" om de anonyma myriader av matbud som passar upp på medelklassen. Men det finns en än mer osynlig yrkesgrupp på företaget – "dispatchern" – personen som likt spindeln i nätet styr alla buden digitalt.

"Ingen lyssnar"

Dennis Elyasi satt hemma framför sin skärm och koordinerade cykelbuden – som exempelvis kunde be om en rast, ifrågasätta om de var tvungna att cykla 15 kilometer för en enda beställning eller höra av sig när de blev instängda i en port och kunden vägrade hjälpa. Gång på gång skickade Dennis Elyasi iväg de förskrivna svaren.

Organiseras som slaveri

– Under slaveriets senare del, på plantagerna i USA, var det ett slags experimentverkstad där man tog reda på ”hur kan vi plocka bort våldet, men ändå få folk att slita hårt?" Och då fick slavdrivarna en nyckelroll.

Man förde in mer element av kontroll och annan disciplinering än kroppsstraff. Dennis Elyasi flikar in att gigekonomin fungerar just så: tackar du nej till de dåliga körningarna där man knappt ens tjänar pengar får man en bock i systemet. Säger man nej till arbetspass kan man få en "strike", och därmed sämre villkor.