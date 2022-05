Sommarnerven står i centrum. Känslan av att vara på väg, framåt och mot ljusare tider, tillsammans med någon varm och nära. Eller som Hellström själv säger det: ” En låt för sommarn och för bilåkning och för allt möjligt. Mot ljus. Mot sommarn och fina stunder”. Ljudbilden är fjäderlätt men aldrig anonym. En doft av new wave, med svävande synthmattor, tydligt driv och gitarrer som leker sig fram och skimrar till textrader som ”Vad gjorde mina andetag, innan dom lät dig take my breath away”.