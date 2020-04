Spotify tipsar om poddar – lyfter Adam Alsing

Foto: Henrik Montgomery/TT

Spotify har i dagsläget över 700 000 poddar i sitt utbud. För att göra det enklare för lyssnarna att hitta rätt ska man nu börja sammanställa tematiska listor med hjälp av kurerande expertis, precis som strömningsjätten jobbar med sina musiklistor.

Poddspellistorna ska också uppmärksamma aktuella händelser. Med anledning av Adam Alsings bortgång har Spotify samlat några av hans mest älskade poddavsnitt i spellistan "Älskade Adam" och han syns också i "Veckans poddtips".

Andra poddspellistor är "Brott som berör" för true crime-fantaster, "Podda dig i form" för träningsintresserade, "Barnens poddstund" och "Raseriet goes black history is now" där poddprofilerna Amie Bramme Sey och Fanna Ndow Norrby har valt ut sina favoritavsnitt inför Black history month.