Stark ökning för vissa strömningstjänster

Foto: Christophe Ena/AP/TT

Strömmade film- och tv-tjänster vinner tittare under coronapandemin. Den sociala distanseringen har lett till ökad tittning för åtminstone två av de fyra strömningstjänster som MMS har med i sin undersökning.

Under februari var ökningen lägre än tidigare men under vecka 11 ökade det dagliga tittandet med 25 procent. Den största räckvidden hade Netflix som under vecka 11 till 13 nådde 28,3 procent att tittarna, på andra plats kom Viaplay som nådde 9,8 procent. Tittningen på C More och HBO Nordic minskade däremot något.

Undersökningen är en del av MMS kvartalsrapport "Trend & Tema" som är baserad på 3 000 telefoninterjuver med tittare från 9 till 99 år.

Strömningstjänster som exempelvis SVT Play och Draken Film ingår inte i undersökningen.