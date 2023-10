Stockholms filmfestival prisar Ethan Hawke

Foto: Joel C Ryan/Invision/AP/TT

Regissören Ethan Hawke med sin dotter Maya Hawke, huvudrollsinnehavare i "Wildcat", som visas på Stockholms filmfestival. Arkivbild. Foto: Joel C Ryan/Invision/AP/TT

Sedan tidigare är det känt att Yorgos Lanthimos film "Poor things", som fick det finaste priset i Venedig tidigare i höstas, inleder festivalen. Den brittiske regissören Ken Loach får hederspriset Stockholms Lifetime award och det är också Storbritannien som är festivalens fokusland i år. Loachs senaste film "The old oak" visas också i Stockholm.

Ett annat fokus för festivalen är AI och att gränsen för vad som är verkligt och inte börjar suddas ut. Flera filmer på det temat visas, däribland "Hello darkness" av regissörsduon Soda Jerk och "Total trust" av Zhang Jialing.

Rättat: I en tidigare version var årtalet då "How to have sex" fick pris i Cannes felaktigt.