Stormzys mest mjuka och mogna ögonblick hittills

På “This is what I mean” gör det stundvis ont. Ibland är meningarna råa och påminner om när han var en yngre rappare. Det känns. Gospel och piano inleder en del av albumets tolv låtar, och gästspelen är noggrant utvalda för varje låt. Det är omöjligt att inte tycka om Stormzys nya inställning till musik. Produktionen och sekvenseringen är väl genomtänkta och lyfter hans stämma på rätt sätt. Killen från södra London har fortsatt höga tankar som sig själv, vilket speglas i lyriken. Däremot är det aldrig långrandigt eller monotont, utan han föser in oss med sin uppriktighet rakt in i hjärtat.