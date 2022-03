Strålande toppar trots illasittande metal-tendenser

Album: Never let me go

Det tog nio år för de svartsynta emorockarna i Placebo att återvända. Borta är trummisen, men kärnan Brian Molko och Stefan Osdal fortsätter tänja på gränserna genom att slänga in tunga syntar och mer beats i grytan. Britterna vet fortfarande hur man skapar dramatiskt kokande och högtravande rockmusik med storslagna refränger. Åttonde albumet (coverskivan exkluderad) pendlar mellan hårtslående intensiva och lugnare partier. De första låtarna har lite illasittande metal-tendenser, men allt räddas upp i mitten av fantastiska “Surrounded by spies” och “Twin demons” med sina galopperande trummor. Molltyngda “This is what you wanted” och “Went missing” är också klassiskt Placebo-territorium. Som helhet vobblar dock “Never let me go” en aning där topparna är strålande och dalarna inte känns särskilt relevanta.