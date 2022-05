Striden om det unika fyndet på Degeberga antikmarknad – exklusivt utdrag ur nya boken i ”Morden på Österlen”

Det är en söndagsnatt i juli och om några timmar ska Degeberga antik- och samlarmarknad dra igång. Men den erfarne samlaren Gert Zillén vet att största chansen att göra fynd sker under natten, innan besökarna strömmar in till marknadsplatsen. Och plötsligt ser han en alldeles speciell skål. Samtidigt anar han en person bakom sin rygg – Lennart ”Nalle” Persson, Österlens mest ökända dödsbohandlare. Så börjar pusseldeckaren ”Ett fynd att dö för”, den nya delen i Anders de la Mottes och Måns Nilssons serie ”Morden på Österlen”. Och just det kapitlet publicerar vi exklusivt idag. Välkomna till Degeberga.