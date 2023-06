Striden över – stjärnan tar över Elvis stiftelse

Riley Keough betalar en engångssumma på en miljon dollar och dessutom ytterligare ett okänt belopp per år i tio års tid till sin mormor Priscilla Presley, skriver New York Times .

Därmed går Riley Keough, känd från tv-serier som "Daisy Jones & The Six" och "The girlfriend experience", vinnande ur en strid som skapat djupa sår i familjen Presley.