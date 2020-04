Sweden Rock ställer in årets festival

Foto: Hanna Franzén /TT

Sweden Rock Festival 2020 ställer in. Det meddelar festivalen på sin hemsida efter en längre period av arbete med att försöka senarelägga festivalen. Köpta biljetter kommer att gälla för festivalen 2021.

"Vi vet att Sweden Rock Festival är en av årets höjdpunkter för många av våra besökare. Festivalen har även har stor betydelse för åtskilliga andra, så som crew, leverantörer, samarbetspartners, föreningar, försäljare, campingar, hotell med flera. Det är många som under lång tid har jobbat hårt med olika typer av förberedelser inför ännu en så gott som slutsåld festival" skriver festivalen på sin hemsida och fortsätter:

"Beslutet att ställa in har därför inte tagits lättvindigt, utan in i det sista har vi lagt mycket tid och energi på att utforska alternativa lösningar. Vi riktar nu om arbetet och lägger all fokus på 2021 års festival istället, och lovar att göra allt i vår makt för att nästa års festival ska bli den bästa någonsin."

Artister som var klara för festivalen var bland andra Guns n' Roses, Volbeat, In Flames och The Hellacopters.

TT har varit i kontakt med Mats Natvig, vd för Sweden Rock, som inte vill kommentera beslutet utan hänvisar till hemsidan.

När det gäller köpta biljetter kan de återlösas men biljetterna till årets festival kommer automatiskt att gälla för festivalen 2021.

Sweden Rock 2021 ska äga rum 9-12 juni.