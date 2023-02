Syskonkärlek, äventyr och fina bilder i ”Den lilla träroboten och prinsessan vedträ”

Gauld arbetar mycket med jordiga toner och spänningsskapande lager. Nattbilderna är stämningsfullt ljussatta och slottets rosa väggar ramar tryggt in berättelsen.

Exakt vad prinsen och prinsessan råkar ut för ska inte avslöjas här, men på två ställen bryter Gauld det flödande berättandet mycket effektfullt. Här konstaterar han bara att så mycket hände att det är omöjligt att berätta och fogar istället in ett antal kortliknande rutor med titlar som ”Jättens nyckel”, ”Familjen Rövare” och ”Den magiska puddingen”. I övrigt lämnas dessa scener helt till läsarens fantasi.

Fakta

Tom Gauld

Född: 1976

Uppvuxen: i Skottland

Bor: i London

Bakgrund: serietecknare och illustratör, medverkar regelbundet i The Guardian och The New Scientist, har gett ut flera böcker för vuxna.

Aktuell: med sin första barnbok ”Den lilla träroboten och prinsessan vedträ”