The Ark flyttar turné till 2021

Foto: Bertil Ericson / TT

The Ark flyttar sin återföreningsturné till 2021. Bandet skulle ha gjort en omfattande resa landet runt, med start på (numera inställda) Lollapalooza i Stockholm i slutet av juni men coronapandemin satte stopp för planerna.

"Det lär inte komma som en överraskning för någon... Men det är ändå med tunga hjärtan vi härmed meddelar att vi inte kommer kunna genomföra vår reunion-turné som tänkt denna sommar", skriver bandet i ett pressmeddelande.

Turnén var tänkt som ett firande av att det i år är 20 år sedan The Arks debutalbum "We are the Ark" släpptes. Nu får man i stället sikta in sig på att fira detta lite i efterskott.

"2021 blir året då vi inte bara firar vårt inställda 20-årsjubileum utan även att det är 30 år sedan bandet bildades och 10 år sedan vi hade vår sista spelning som aktivt band", skriver The Ark.