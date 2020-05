The Mamas: "Det var mörker, mörker, mörker"

Foto: Jessica Gow/TT

The Mamas hade uppfyllt sin dröm – äntligen skulle de få tävla själva i Eurovision Song Contest.

Nu väntar i stället reservprogrammet "Europe shine a light".

Intervjun med The Mamas skulle egentligen ske utomhus för att minska risken för smittspridning, men på grund av snöblandat regn styrs träffen om i sista sekund till en avskalad replokal i centrala Stockholm. Loulou Lamotte har precis kört bil upp från Skåne och trion har inte träffats på en månad.

I ett coronafritt universum skulle Ashley Haynes, Loulou Lamotte och Dinah Yonas Manna redan ha fått svar på om de hade tagit sig till final i Eurovision Song Contest.

– Vi går vidare i livet, men blir ständigt påminda. Det är alltid någon som säger: "Vet ni, just nu skulle ni egentligen ha gjort det här". Okej, tack för påminnelsen, säger Dinah Yonas Manna och skrattar till.

Beskedet om att Eurovision Song Contest skulle ställas in kom som en chock, trots att de visste om att det såg mörkt ut för den över 65 år gamla musiktävlingen.

– Jag tror att vi alla kopplade bort oss från sociala medier, från allt. Jag tillbringade dagen med att fokusera på hur jag mådde, jag var så ledsen. När beslutet offentliggjordes kände jag först "jaha, okej", men sedan blev det bara mörker, mörker, mörker, säger Ashley Haynes.

Har inte sett alla låtar

Dinah Yonas Manna berättar att hon inte ens kunde titta på SVT:s förhandsprogram "Inför ESC" förra lördagen.

– Vi såg fram emot att åka och faktiskt se de andra låtarna på riktigt. Nu frågar folk "vilken är din favoritlåt?", jag har sett några, men jag har inte följt det för det gör fortfarande ont, säger hon.

På lördagskvällen sänds "Europe shine a light", där årets Eurovisionartister hyllas, och The Mamas berättar att deltagarna även kommer att sjunga en "We are the world"-liknande sång tillsammans på distans.

Trion passar även på att släppa singeln "Let it be" under helgen, som likt vinnarlåten "Move" handlar om att lyfta och peppa varandra, men också om att lämna saker bakom sig som man själv inte kan kontrollera. De kan inte genomföra konserter på ett bra tag framöver, men har en julshow inplanerad.

Kan ställa upp igen

TT: Skulle ni vilja ställa upp i Melodifestivalen igen?

– Jag skulle älska det, om vi fick rätt låt. Men det måste vara en "killer-good song", säger Loulou Lamotte.

– Det är en konstig fråga att svara på. Det är som att vi just har skiljt oss och folk frågar när vi ska börja dejta. Vi har inte ens skrivit på papprena än! säger Dinah Yonas Manna.

När det är dags för fotografering ger sig trion ut i snålblåsten. Ett gäng barn på andra sidan vägen har upptäckt att årets Melodifestivalvinnare står precis utanför deras skolgård, börjar vinka och sjunga refrängen till "Move".

En man som passerar på trottoaren stannar upp och utbrister: "Skulle inte ni ha varit i Rotterdam nu?"