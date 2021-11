Perfekt bilmusik med både hjärta och hjärna. Hörde jag någon skandera Bruce Springsteen och Jackson Browne? Absolut, men när det gäller Philadelphia-sextetten The War On Drugs så vilar deras fundament på alldeles unik atmosfär. Deras tre senaste album är drömsk americana som skakar fram känslan av att åka från kust till kust och häpnas över USA:s ikonografi och skiftande landskap. Även om bandets ballader är små vackra och trasiga historier i sig, så är det är i poplåtarna som låtskrivaren Adam Granduciels briljans verkligen skiner igenom. På samma sätt som hos 70-talets Neil Young, så känns varje låt och stämning så självklar. The War On Drugs omfamnar sitt hemland som en plats där förhoppningar både infinner sig och går i kras.