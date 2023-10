Tillbaka till naturen med Jens Assur

Jens Assur har smugit in flertalet självporträtt i utställningen. Här svalkar han sig i ett iskallt vattenkar efter en tuff natt i tält med sönerna under ett episkt åskoväder i fjällen.

Jens Assur har smugit in flertalet självporträtt i utställningen. Här svalkar han sig i ett iskallt vattenkar efter en tuff natt i tält med sönerna under ett episkt åskoväder i fjällen. Foto: Claudio Bresciani / TT

Fakta: Jens Assur

Född 1970 i Jämtland. Inledde sin journalistiska karriär som reporter och fotograf på tidningen Dagbladet i Sundsvall i slutet av 1980-talet. Gjorde sig sedan ett namn som fotograf på Expressen under 1990-talet.

Har sedan 1997 ägnat sig åt egna fotografiska projekt. Bland dessa kan man nämna "Och himlen därovan", "This is my time, this is my life", "Hunger", "Thailand – a charter paradise" och "Africa is a great country".

Har sedan 2006 också gjort film. Han har prisats för kortfilmerna "Den sista hunden i Rwanda" och "Killing the chickens to scare the monkeys". Han debuterade som långfilmsregissör 2017 med "Korparna" som är baserad på Tomas Bannerheds bok med samma namn. Filmen nominerades till sju Guldbaggar. Karriären som filmskapare är dock pausad för tillfället.

Aktuell med boken och utställningen "Privat natur". Utställningen visas först på Liljevalchs i Stockholm mellan den 6 oktober och den 7 januari.