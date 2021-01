Tobias Linné: ”Covidkrisen visar att människan är en del av naturen”

Klimatfrågorna flyttar in på fredagens kultursidor under 2021. Det är ambitionen i en ny satsning.

Inte minst har Coronapandemin gjort det smärtsamt tydligt att människan genom sin fysiska manifestation, sin kropp, evolutionärt och biologiskt är ett djur. Människor är sårbara för dödliga pandemier som vilka andra djur som helst, med filosofen Matthew Calarcos ord är människor precis som djur “the sort of creature that's vulnerable to sickness and disease and death". (Den sortens djur som är sårbara för sjukdomar, smitta och död.)