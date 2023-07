USA:s teatrar krisar efter pandemin

Hudson Theatre i New York som öppnade 1903. 2023 går teaterbranschen igenom en stor kris efter pandemiåren. Arkivbild.

Hudson Theatre i New York som öppnade 1903. 2023 går teaterbranschen igenom en stor kris efter pandemiåren. Arkivbild. Foto: Mark Kennedy/AP/TT

Cal Shakes i San Francisco har inga pjäser i år. Chicagos Lookingglass theater har pausat all produktion fram till nästa vår. Teaterfestivalen i The Williamstown, västra Massachusetts har inte heller några pjäser den här säsongen.

Detta är bara några exempel. Covid-19-pandemin har försatt teaterbranschen i en kris, visar de 72 intervjuer som New York Times genomfört med lokala teatrar utanför New York. Prognosen för nästa säsong är 20 procent färre uppsättningar än innan pandemin. Många av de pjäser som faktiskt sätts upp kommer att spelas under kortare perioder, ha en mindre rollbesättning och använda enklare rekvisita och scenhantverk än tidigare.