Statsråden i den nya regeringen under promenaden från riksdagshuset till slottet på tisdagen. Energi- och näringsminister samt vice statsminister Ebba Busch (KD), statsminister Ulf Kristersson (M), arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L). Foto: Fredrik Sandberg/TT

Att vårt land bara ska ta emot 900 kvotflyktingar är dock ynkligt. Vi har pengar och plats för fler kvinnor och barn, som lever under de allra svåraste förhållandena och handplockas av FN. Att M och SD också vill skruva åt reglerna för arbetskraftsinvandrare är olyckligt. Vi talar om välutbildade ingenjörer från Indien som gör insatser på IT- och telekomföretag i Lund och Stockholm. Och vi behöver även säsongsarbetande bärplockare från Thailand. Retoriken om invandring och invandrare som problem är att måla fan på väggen i onödan. Med rätt förutsättningar bidrar människor till välstånd och variation.

Det mer liberala partiet i regeringen koncentrerar sig just på arbetsmarknad, integration, jämställdhet och skola. Det kan man utläsa i vad Liberalernas fem nya statsråd ska ägna sig åt. Plus klimat- och miljöfrågorna som den rekordunga ministern Romina Pourmokhtari (L) ska ta sig an. På Klimat- och näringslivsdepartementet, tillsammans med Ebba Busch (KD).