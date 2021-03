Att bygga nytt är inte allt

Först i det fjärde steget kommer helt nya investeringar, som nya spår, större vägar, tågstationer eller för all del nya hamnlägen. Då kommer de riktigt höga prislapparna in i bilden, som måste försvaras med stor samhällsekonomisk nytta.

Cecilia Reje, som arbetar med infrastrukturfrågor på Lantbrukarnas riksförbund, uppmärksammade nyligen i Timbros nättidskrift Smedjan hur Trafikverket just hur denna fyrstegsprincip ofta blir satt på undantag, när den borde lyftas fram. Reje pekade också i sin artikel på att Trafikverket i sitt inriktningsunderlag för kommande transportinfrastrukturinvesteringar skriver att underhållsskulden för existerande statlig trafikinfrastruktur är 66 miljarder kronor. Trafikverket skriver: ”Utifrån givna ekonomiska ramar bedömer Trafikverket att nyttan med att upprätthålla den nuvarande funktionaliteten i infrastrukturen är större än att göra nya investeringar.”

Detta bör också sätta spår i tankarna på hur snabbt fram och på vilket sätt nya bostadsområden exploateras. Det kräver att kommunerna klarar av ta kostnader som förknippas med ökad befolkning. Det gäller alla system som syns ovan mark och döljs under den, liksom all den verksamhet och service kommunen ska stå för. Om en snabb expansion landar i skatte- och taxehöjningar hos befintlig befolkning, i kombination med effektiviseringskrav i verksamheterna och fortsatt bristande underhåll av existerande system, så riskerar notan att bli högre än den nytta som medborgarna har av all nybyggnation.