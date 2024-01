Ingen som har tillgång till internet kan ha missat att hela väst- och arabvärlden brinner av judehat just nu. Ändå har inte en enda av de organisationer som arbetar för barns trygghet och psykiska hälsa i vårt land visat offentligt stöd för de judiska barnen i Sverige.

Det har även förekommit att representanter för organisationer som ska bevaka barns och ungdomars rättigheter har delat direkt antisemitiska inlägg i sociala medier. Ett exempel på detta är Hanin Shakrah, jurist på organisationen Malmö mot diskriminering, som bland annat har postat ett fotomontage av Anne Frank i Palestinasjal med texten “From the river to the sea” på sitt Instagramkonto.