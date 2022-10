Partiledare? Europaparlamentarikern Emma Wiesner (C) har meddelat att hon vill efterträda Annie Lööf.

Partiledare? Europaparlamentarikern Emma Wiesner (C) har meddelat att hon vill efterträda Annie Lööf. Foto: Fred MARVAUX / EU-parlamentet

Liksom många andra centerpartister idkar Emma Wiesner självkritik för att väljare på landsbygden övergav C i årets riksdagsval. Jämfört med valet 2018 tappade C mest av alla partier, och de förbättrade inte sitt resultat i en enda av Sveriges 55 landsbygdskommuner. För partiet som grundades som Bondeförbundet svider det rejält.

C:s tillbakagång, på landsbygden och i Sverige i stort, ser extra stort ut eftersom det sker från höga nivåer. 2018 gjorde C sitt bästa riksdagsval på 30 år och gick framåt i fyra av fem landsbygdskommuner, med samma partiledning och ungefär samma profilfrågor som i årets val. Och även om C:s motpol Sverigedemokraterna går framåt på landsbygden är väljarflödena från just C till SD alltjämt små.