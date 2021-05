Sofia Nerbrand: Centerpartiet står fast vid sin politik och position

Det gör partiet rätt i. C kan mycket väl bli vågmästare även efter nästa val och då få igenom mer liberal politik.

C vill fortfarande helst se en borgerlig regering som för en liberal, social och grön politik – utan stöd av SD. Partiledaren Annie Lööf lade också ut texten om regeringsfrågan i söndagens Agenda: C vill samarbeta i ”den breda politiska mitten” efter nästa val. Förvisso definierar hon mitten väl brett: sex av de åtta riksdagspartierna ingår. Men inte Vänsterpartiet eller Sverigedemokraterna, eftersom dessa båda partier är antiliberala och står alltför långt bort från C i de allra flesta frågor. Att budgetförhandla med V och SD är därför varken välkommet eller meningsfullt.