Andrej Pivovarov, Vladimir Kara-Murza och Ilja Jasjin är kända som oförsonliga regimmotståndare. De två sista låstes in just på grund av sina protester mot den ryska aggressionen mot Ukraina. Kara-Murza är dömd för landsförräderi efter att ha kritiserat kriget under ett föredrag i USA. Jasjin har genomfört ett digitalt möte om de ryska krigsförbrytelserna i Butja, vilket gett honom en fängelsedom för påstådd spridning av falsk information om Rysslands armé.