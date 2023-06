Brottsförebyggande rådets statistik visar också att under de senaste 20 åren har kniv använts i omkring 40 procent av samtliga fall av dödligt våld. Antalet lagföringsbeslut för brott mot knivlagen som huvudbrott ökade med närmare 30 procent mellan 2019 och 2021.

Schön har rätt i att föräldrarna är nyckeln till förändring. Polis eller socialtjänst kopplas inte in förrän något allvarligt inträffat. Men som mamma eller pappa har man möjligheten – skyldigheten – att försöka förebygga och förekomma. Helst hade jag, och säkert många andra, velat låsa in tonåringarna för att skydda dem från all världens ondska. Eftersom det inte går måste vi istället rusta våra barn med trygghet, mod, sunt förnuft och en insikt om att en kniv i jeansfickan kan vara lika med döden. Ett stick och sedan är en 15-åring död och en annan har förstört sitt liv.