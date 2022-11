Energipopulismen öppnar för svekdebatt

SD:s ekonomiskpolitiske talesperson Oscar Sjöstedt konstaterar i Dagens Nyheter (3/11) ”ibland är verkligheten och spökar”. Vidare säger Sjöstedt att ”vi kan styra lite över skattebiten och över reduktionsplikten men inte över världsmarknadspriset.” Häpnadsväckande med tanke på att världsmarknadspriset inte var något Jimmie Åkesson och Oscar Sjöstedt tyckte sig behöva ta hänsyn till när de populistiskt i opposition basunerade ut 10 kronor lägre dieselpris per liter.

De höga elpriserna var också föremål för en högljudd debatt inför valet. Löftena haglade om kompensation för elköparna. Ulf Kristersson (M) hade hög svansföring och lovade att införa ett högkostnadsskydd. Kort och gott att elköparna skulle kompenseras om priserna översteg en viss nivå under vintern när priserna enligt prognoserna skulle bli ännu högre än de nivåer vi sett under det gångna året.

Av det löftet blev det intet och i stället presenterade regeringen en retroaktiv kompensation baserad på perioden oktober 2021 till september 2022. För oss i elprisområde 4 innebär det en kompensation på 79 öre per förbrukad kilowattimme under den perioden. Säkerligen välkommet för många företag, kommuner och hushåll men osäkerheten för de potentiellt höga priserna under kommande vintermånader består. Till sist är det något helt annat än vad som utlovades i valrörelsen, vilket fyra ledande moderater i Skåne påpekat i ett debattinlägg i Expressen (1/11).