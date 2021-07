Människor med liknande ursprung känner trygghet i att bo nära varandra när de flyttar till ett annat land, det är varken nytt eller konstigt. Tvärtom är det naturligt. Svenska pensionärer på spanska solkusten håller ihop liksom Volvoanställda som flyttar med sina familjer till Belgien. I New York och flera andra platser i USA finns stadsdelar som Chinatown och Little Italy, som fortfarande är starkt präglade av den kultur migranter som kom under förra seklet förde med sig. Svenska utvandrare bosatte sig då i Minnesota.