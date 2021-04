EU:s minimilöner har gjort alla till fackpampar

I Svenska Dagbladet poängterar ledarkrönikören Fredrik Johansson Socialdemokraternas aningslöshet, när man alldeles för sent insåg att deras eget tillskyndande av den sociala pelaren faktiskt skulle komma att påverka svensk arbetsmarknad. Man undrar när polletten trillade ner hos Löfven att EU är en politisk union där Sverige utgör en del, inte en studiecirkel där deltagarna tacksamt lyssnar när vi berättar att in ”In Sweden, we have a system”.