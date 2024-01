Men det finns inget gott skäl för att Region Skåne snart ska börja ta 200 kronor för covid-19-vaccin av alla under 80 år.

Och det är inte heller så att smittspridningen är borta, bara för att den mediala uppmärksamheten har minskat dramatiskt. Även om vaccinet räddar många från allvarlig sjukdom och död blir många ändå infekterade. Hittills har drygt 140 000 svenskar vårdats på sjukhus för covid. Under den här vintern har uppåt 1 000 patienter lagts in och omkring 100 har dött i covid-19 varje vecka, enligt Socialstyrelsens statistik.

Att ta 200 kronor per vaccindos skulle göra att fler avstår från att ta sina sprutor – och intäkterna skulle bli felräkningspengar i Region Skånes 50-miljardersbudget. Plus all sjukfrånvaro, alla vårddygn och omhändertagande av alla de med långtidsbesvär som det innebär att färre vaccinerar sig.