Sofia Nerbrand: Greta Thunberg har tappat det demokratiska greppet

Då satt en ensam flicka i all stillhet utanför riksdagshuset på fredagarna för att uppmärksamma klimatfrågan. Nu blockerar hon huvudentréerna redan i början av veckan tillsammans med andra aktivister. På måndagen tvingades folkvalda och tjänstemän att ta sig in via alternativa ingångar, men på tisdagen blev hon bortlyft av polisen. Rätteligen så.