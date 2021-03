Gustav Juntti: Smärtsamt stillestånd för svensk energipolitik

Under fredagens särskilda riksdagsdebatt om svensk elförsörjning, begärd av Sverigedemokraterna, lät energiminister Anders Ygeman (S) som en robot: “Vi är överens om mycket.”

Ändå verkar MP, liksom C, vara rätt nöjda över flera saker. Exempelvis miljardsubventioner till havsbaserad vindkraft. I en omvänd logik argumenterade Rickard Nordin (C) ihop med Tovatt för att det, tvärtemot Liberalernas efterfrågan på statlig teknikneutralitet, är just neutralt att ålägga Svenska Kraftnät att bygga dyra ledningar till havs.