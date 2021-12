Ingela Stenson: Njut av det riktiga och rikliga julbordet

Pandemin förändrade detta under en period. Det har inte lagats så mycket mat hemma sedan 1960-talet och vi återvände till trygghetsmat som kålpudding och lasagne. Men nu börjar matvärlden öppna sig igen, och det finns fyra aktuella trender som präglar synen på livsmedel och ätande.

För det tredje måste vi komma åt det enorma matsvinnet. En tredjedel av all mat som produceras globalt slängs eller förfars. Räknas svinn från jordbruket in är det hela 40 procent av all mat som aldrig äts upp. Svinnet genererar också en tiondel av alla växthusgasutsläpp. Detta är naturligtvis inte hållbart.