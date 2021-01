Johanna Nylander: Stoppa hundsmugglingen

Rekordmånga hundar har under året upptäckts av tullen vid Öresundsbron och vid de skånska hamnarna. Ibland är all nödvändig dokumentation korrekt, och då kan tullen inte göra något även om det rör sig om valpar som uppenbart mår dåligt. Men ofta stoppas de vid gränsen för att sedan smugglas in via någon annan väg in i landet.