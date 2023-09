Frågan huruvida hela Sverige ska leva har under många år reducerats till en fråga om hur högt bränslepriset ska tillåtas vara. I symbolik, retorik och praktik har landsbygdspolitiken rört sig kring ”priset vid pump”. Mycket sällan talas det om förutsättningarna för att det ska finnas en pump överhuvudtaget. Då blir allt genast krångligare, med en politik som ska främja att människor kan ta sig dit: genom framkomliga vägar, vettiga boendemiljöer och att privatekonomin inte innan tankningen blivit fullständigt kölhalad av alltför höga kommunalskatter.

I debatten om staden och landet måste därför fler perspektiv lyftas in än det man ser just när räkneverket tickar. I Joakim Bromans nya bok, med det smått dystopiska namnet ”Döden vid Faxälvens strand” (Timbro förlag) görs just detta. Med utgångspunkt i författarens födelseort Ramsele börjar en vindlande resa bland vad som också borde vara en del av debatten om landet. Skattesystemet. Energiförsörjningen. Klassfrågorna. Tillgången till sjukvård och bildning.