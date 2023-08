Vi har alla stått där på perrongen och längtat hem. Eller bort. Väskan är lite för tung. Luften är fuktig och kall och kryper in under jackan. Man tänker att man borde kissat och nu är det för sent. Att göra sig ett ärende till de av kemiskt av rengöringsmedel stinkande offentliga toaletterna är inget alternativ.