Blir det flipp eller flopp med ”Murre” vid rodret? Jag ställer frågan till flera ledarskribenter med olika politisk kulör plus ett antal politiska reportrar när jag gästar Centerpartiets extrastämma på torsdagen i Helsingborg.

Flopp svarar de allra flesta. Magkänslan säger dem att den utmaning som Muharrem Demirok har tagit sig an som ny partiordförande kommer att vara honom övermäktig.

Han börjar onekligen i motvind. När han i höstas presenterades som en av tre kandidater till partiledarposten var han helt okänd för de allra flesta utanför C. Sedan dess har hans två misshandelsdomar, och sena anmälan av dessa, satt sig i de flestas medvetande. Han saknar dessutom erfarenhet av rikspolitik – han kom in i riksdagen i september efter 13 år som kommunalråd i Linköping. Valberedningen framställer honom som omtyckt av alla och en lyssnande person, men Aftonbladet tecknar ett porträtt (1/2) av honom som en icke lyhörd karriärist.

Hans första sakpolitiska utspel som partiledare blev att Centerpartiet ska göra om skolpengen: kommunerna ska få mer pengar än friskolorna eftersom de bär ett övergripande ansvar för att alla elever ska kunna gå i skolan, lyder hans resonemang. Måtte han dock inte kasta ut barnet med badvattnet och försämra villkoren för friskolor – Centerns nuvarande umgänge till vänster hyser en stark motvilja till vinst, skolföretag och ytterst reella skolval. C borde som landsbygdsvurmande parti snarare titta närmare på varför elever som går i (kommunala) skolor i glesbygd presterar sämre än barn i städerna – inklusive utanförskapsområden.

Under Maud Olofssons och Annie Lööfs partiledarskap har C varit ett tydligt borgerligt och liberalt parti. Men efter att regeringsfrågan kom att överskugga allt annat, alliansen klövs samt att M, KD och L sitter i Rosenbad med stöd av Sverigedemokraterna har Centerpartiets position förändrats radikalt. Dessutom har C tappat väljare runt om i landet och opinionssiffrorna är skrala.