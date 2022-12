Midvinternattens köld är hård. Särskilt för alla som lever i fattigdom. För SVT berättar långtidssjukskrivna ”Maria” om pressen och stressen det innebär att försörja tre söner på den lägsta sjukpenningen. Julen blir en orons tid, när det inte finns pengar till julklappar efter att alla nödvändiga utgifter är betalda. ”Marias” 14-åriga son önskar sig tvål och schampo i julklapp – något de flesta av oss tar för givet, och långt ifrån vad barn i hans ålder brukar drömma ska ligga under granen.

I Sverige är fattigdomen tack och lov inte särskilt utbredd. Enligt SCB levde drygt 3 procent av alla över 16 år i fattigdom år 2021, vilket är det lägsta andelen i hela EU. Fattigdom definieras här som att man inte har råd med en viss levnadsstandard, till exempel att inte kunna betala oförutsedda utgifter, inte ha råd att hålla bostaden tillräckligt varm, en veckas semester per år, regelbundet delta i någon fritidsaktivitet som kostar pengar eller inte ha tillgång till bil.

Nu under julen bör människor fundera över vad de kan avvara. Varför inte köpa klappar som bidrar till det sociala arbetet second hand att lägga under granen? Det tankesättet bör dessutom följa med bortom julen, för fattigdomen tar inte slut vid årsskiftet.